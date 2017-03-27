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تداول شاحنة وسفر ووصول راكب لموانئ سفاجا والبحر الاحمر والسويس

منوعات
تداول شاحنة وسفر ووصول راكب لموانئ سفاجا والبحر الاحمر والسويس
صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة دودو و على متنها 577 طن سيارات ومعدات قادمة من ميناء جدة.
 
وأضاف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، فى بيان له، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة القاهرة و على متنها 137 راكب و 2 شاحنة و 22 سيارة و السفينة الحرية وعلى متنها 54 شاحنة و 8 راكب و 1 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 186 راكب و100 شاحنة و 1 سيارة كما تغادر العبارة محبة وعلى متنها 461 راكب و 10 شاحنة و 5 راكب و السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 69 شاحنة .
 
بينما شهد الميناء بالامس مغادرة السفينة HELLAN RASING وعلى متنها 55 الف طن فوسفات متجهة الى الهند و العبارة القاهرة وعلى متنها 235 راكب و8 شاحنة و20 سيارة  والسفينة غزالة وعلى متنها 15 شاحنة و11 راكب و  السفينة الحرية وعلى متنها 57 شاحنة و5 راكب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 156 راكب و103 شاحنة.
 
وصرح ملاك يوسف أن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 116 راكب و 2 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 5 براد و 8 تريلا .
 
بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا و على متنها 212 راكب و 10 براد و 15 تريلا و 1 سيارة و 2 باص جيت فيما غادرت العبارة سينا و على متنها 432 راكب و 24 براد و 13 تريلا و العبارة ايلة و على متنها 495 راكب و 6 تريلا و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 26 براد و 12 تريلا و 384 طرد سمك .
 

المصدر : مصر ناين

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