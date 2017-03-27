تداول شاحنة وسفر ووصول راكب لموانئ سفاجا والبحر الاحمر والسويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة دودو و على متنها 577 طن سيارات ومعدات قادمة من ميناء جدة.

وأضاف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، فى بيان له، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة القاهرة و على متنها 137 راكب و 2 شاحنة و 22 سيارة و السفينة الحرية وعلى متنها 54 شاحنة و 8 راكب و 1 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 186 راكب و100 شاحنة و 1 سيارة كما تغادر العبارة محبة وعلى متنها 461 راكب و 10 شاحنة و 5 راكب و السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 69 شاحنة .

بينما شهد الميناء بالامس مغادرة السفينة HELLAN RASING وعلى متنها 55 الف طن فوسفات متجهة الى الهند و العبارة القاهرة وعلى متنها 235 راكب و8 شاحنة و20 سيارة والسفينة غزالة وعلى متنها 15 شاحنة و11 راكب و السفينة الحرية وعلى متنها 57 شاحنة و5 راكب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 156 راكب و103 شاحنة.

وصرح ملاك يوسف أن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 116 راكب و 2 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 5 براد و 8 تريلا .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا و على متنها 212 راكب و 10 براد و 15 تريلا و 1 سيارة و 2 باص جيت فيما غادرت العبارة سينا و على متنها 432 راكب و 24 براد و 13 تريلا و العبارة ايلة و على متنها 495 راكب و 6 تريلا و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 26 براد و 12 تريلا و 384 طرد سمك .

المصدر : مصر ناين