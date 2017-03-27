الأمن الروسى يضبط مجموعة إجرامية دولية للاتجار بالأسلحة

أعلن جهاز التأمين الفيدرالى الروسى ضبط مجموعة كبيرة من تجار الأسلحة فى منتصف روسيا . وذكر بيان لجهاز التأمين الفدرالى الروسى اليوم الاثنين، أنه تم الكشف عن نشاط مجموعة إجرامية دولية، تعمل على تحديث الأسلحة اللهيب ية من نماذج كبيرة الحجم وعينات مدنية وبيعها فى مناطق مختلفة .

وأكد البيان مصادرة ثلاثة مدافع للطيران من عيار 23 ملم، و56 قطعة من الأسلحة اللهيب ية روسية وأجنبية الصنع، وحوالى 100 قطعة غيار للأسلحة اللهيب ية، و15 كجم من المتفجرات وعشر قنابل يدوية ولغمين و10 مفجرات وصواعق إلكترونية .





المصدر : مصر ناين