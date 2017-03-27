القبض على أشخاص منتمين للإخوان بحوزتهم منشورات تحريضية بالشرقية

تمكنت المؤسسات التأمينية وضباط مباحث التموين بمديرية تأمين الشرقية، اليوم، من ضبط 6 من المنتمين للالجماعة الأرهابية ، وصاحب مصنع تعبئة زيوت طسنة بمركز فاقوس؛ بحوزته كمية من زيت الطسنة مجهول المصدر.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير تأمين الشرقية، إخطارًا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بضبط “جمال.ع.م.ع” 61 سنةًا، صاحب مصنع تعبئة زيوت طسنة بناحية كفر “الحاج عمر” الشوف لدائرة مركز فاقوس؛ متهم باستخدام علامات تجارية غير مُسجلة، وتم ضُبط المتهم وبحوزته 5 أطنان زيت طسنة، داخل تنك، و250 زجاجة زيت طسنة × 800 جرام، مدون عليها ماركات “الأصيل، ولايت، ونعمة”، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 9893 جنح فاقوس لسنة 2017، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة السنةة.

وفى سياق آخر، تمكنت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين الشرقية، بالتنسيق مع التأمين الوطنى، اليوم الاثنين، من ضبط 6 أشخاص من المنتمين لجماعة الالجماعة الأرهابية ؛ وبحوزتهم منشورات تحريضية بدائرة مركز ديرب نجم. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير تأمين الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 6 من أعضاء جماعة الالجماعة الأرهابية ؛ بحوزتهم منشورات تحوى فكر الجماعة الإرهابية، وتحرض على العنف بدائرة مركز ديرب نجم، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على المتهمين واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهم.

المصدر : مصر ناين