منتخب المحليين يواجه بنين وديًا اليوم فى أولى تجاربه الودية

يخوض المنتخب الوطنى للمحليين بقيادة هانى رمزى، أول مباراة ودية له اليوم على استاد الدفاع الجوى فى السابعة مساء أمام منتخب بنين، في إطار استعدادات منتخب المحليين لمباراة المغرب المقرر لها أغسطس المقبل، فى تصفيات أمم أفريقيا للمحليين المقامة في كينيا 2018.

ودية اليوم أمام بنين تحمل أهمية كبرى للجهاز الفنى للمنتخب، حيث إنها أول تعارف بين المنتخب وبين الجماهير المصرية والمسئولين، وعلى الرغم من تولى الجهاز الفنى المسئولية منذ فترة بسيطة، إلا أن رمزى ورفاقه قبلوا التحدى إلا فى تحقيق إنجاز بالتأهل لأمم أفريقيا للمحليين لأول مرة فى تاريخ مصر.

يغيب عن مباراة بنين، صلاح سليمان وكريم نيدفيد ورجب بكار للإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة حسام عرفات بعد إصابته أول أمس بشد في العضلة الضامة وخضع لبرنامج تأهيلى علي مدار الـ48 ساعة الماضية، بينما تأكد مشاركة محمد عواد فى حراسة المرمى أمامه محمود علاء ومحمود متولى وحسين الشحات وسيد سالم ونور السيد وهشام محمد ومحمد رمضان بينما يشهد خط الهجوم منافسة ثلاثية بين خالد قمر وعمرو مرعى ومحمد حسن ويعد الثنائى الأول هو الأقرب.

يعاني منتخب المحليين منذ تشكيله من عزوف الأندية على السماح للاعبيها بالانضمام للمنتخب، وفي مقدمتهم الأهلى والزمالك والمصري وسموحة، وهو ما يصعب من مهمة هانى رمزى، الذي يحاول إيجاد البدائل والحلول من دورى القسم الثاني، وفرق الفى منتصف في القسم الأول ولاعبو فرق الشباب في الأندية.

المصدر : مصر ناين