تعرف على قصة بدلة العندليب للمصمم الإيطالى الشهير سمالتو

بدلة حليم التى صممها له المصمم الإيطالى “سمالتو”، لها قصة، فهى أمر ملكى من ملك المغرب الحسن الثانى الذى كان يعشق حليم ويحبه وكذلك العنليب يقدره، إذ أرسل الملك الحسن الثانى إلى أشهر مصمم أزياء عالمى للرجال وقتها واسمه “سمالتو” وطلب منه أن يصمم بدلتين من نفس القماش والشكل والتصميم، واحدة له والأخرى للعندليب، وجعل “سمالتو” يوقع على تعهد يمنعه من تصميم بدلة شبه ها قبل 30 سنةا وهو ما حدث.

يُذكر أيضا أن واحدة من سيارات عبدالحليم كانت السيارة الفيات 130 موديل 74، 3200 سى سى أتوماتيك، ولونها فضى ميتاليك، وكان يوجد منها 4 سيارات فقط فى مصر، واحدة عند الرئيس السادات وواحدة عند «مقار» وهو وكيلها، وأخرى عند السفير البريطانى، والرابعة عند عبد الحليم وأهداها له الملك الحسن الثانى، وهذه السيارة نتيجة مواصفاتها فى ذلك الوقت، أسعفت وأنجزت عبد الحليم فى إحدى المرات فى مرضه، حيث كان فى فيلته بالعجمى، وحدث له نزيف وكان معه السائق الخاص به عبد الفتاح، فأسعفته بالذهاب للدكتور ياسين عبد الغفّار فى ساعتين وربع تقريبا بالهرم حيث تبلغ سرعة السيارة 260 كيلو فى الساعة.



بدلة حليم الإيطالى

المصدر : مصر ناين