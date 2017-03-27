القبض على صاحب مصنع لإعادة تعبئة منتجات غذائية وبيعها للمواطنين بأبو النمرس

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، من القبض على صاحب مصنع لإعادة تعبئة المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية بمنطقة أبو النمرس، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لمباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام صاحب مصنع بتجميع المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية من محال السوبر ماركت بنطاق المحافظة متشبه ة فى (جبن، ألبان، ونسكافيه، ومنتجات غذائية) ثم يقوم بإعادة تعبئتها فى أكياس جديدة بتواريخ صلاحية جديدة، قاصدا بذلك بيعها للمواطنين وترويجها بالأسواق.

وبتقنين الإجراءات تبين صحة الواقعة، وانتقلت قوة تأمينية إلى المكان، وتم مداهمة المصنع، وألقى القبض على صاحبه، وبحوزته 6 أطنان منتجات غذائية مجهولة المصدر.

المصدر : مصر ناين