سامح عاشور يحضر أولى جلسات محاكمة محامين لتعديهم على وكلاء نيابة أبوكبير

وصل سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى مقر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار زكى العتريس وعضوية المستشارين سامى عبد الحليم ومحمد التونى وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم، لحضور أولى جلسات محاكمة 9 محامين بأبوكبير، فى واقعة احتجازهم أعضاء نيابة أبوكبير السنةة ومنعهم من مغادرة النيابة لمدة 5 ساعات.

وكانت نيابة شمال الزقازيق الكلية وجهت للمتهمين تهم الاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بغرض تنفيذ إجرامى هو احتجاز أعضاء نيابة أبوكبير ومنعهم من مغادرة النيابة لمدة 5 ساعات متواصلة، كما استعملوا العنف والتهديد مع موظفين عموميين بأن قاموا باحتجازهم ووضع مقاعد خشبية أمام أبواب مكتب أعضاء النيابة، لحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم.

كما وجهت النيابة للمتهمين إهانة وتهديد “بدر الشافعى” وكيل نيابة أبو كبير، والاعتداء على حق موظفين عموميين فى العمل “أعضاء نيابة أبو كبير” بالتهديد، ما حال بينهم وبين أداء وظيفتهم لمباشرة التحقيق واستعرضوا وآخرين مجهولين القوة ولوحوا بالعنف بقصد الترويع والتخويف.