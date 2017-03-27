ضبط مصنع مخصبات ومبيدات زراعية بدون تراخيص فى المنوفية

تمكنت قسم واجبة المسطحات بالمنوفية، من ضبط مصنع مخصبات ومبيدات زراعية بمدينة سرس الليان لعمله بدون تراخيص، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير تأمين المنوفية، إخطارا من الرائد هانى الوجيز رئيس مباحث مركز قويسنا من ورود معلومات لقسم واجبة المسطحات بمنوف مفادها قيام “ك . م” والمقيم مدينة سرس الليان بإدارة مصنع بدون ترخيص والاتجار فى الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر بذات الناحية بالمخالفة للقانون رقم” 53″ بشأن تداول الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص، والقانون رقم 281 بشأن الغش التجارى والتصنيع من مواد مجهولة المصدر.

وقامت مأمورية “تحت إشراف اللواء خالد أبوالفتوح مدير تأمين المنوفية “استهدفت المصنع المشار إليه، وتبين تواجد كل من “ن . ف” 42 سنةا، و”ع . ع” 30 سنةا سنةلان بالمصنع ومقيمان مدينة سرس الليان، و”هـ . ع . ا” 47 سنةا مهندس زراعى بالمصنع ومقيم دائرة مركز الباجور، وضبط بداخل المصنع الآتى: 3 أطنان سلفات الماغنسيوم إنتاج الشركة المعدنية للأملاح الكيماوية، زنة الشيكارة 20 كيلو جرام، و8 براميل مملوءة بمواد مجهولة المصدر، و10 جراكن مملوء بمادة نترات النشادر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، وميزان كهربائى، و3 مهزات، وكوريك، و10 جراكن فارغة معدة للتعبئة.

وبسؤال سالفى الذكر، قرروا أنهم عمال بالمصنع ملك “ك . م” لم يستجوب، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1290 جنح قسم سرس الليان لسنة 2017 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



صورة الجراكن بالمصنع

الأسمدة المجهولة

الأسمدة داخل المصنع

المصدر : مصر ناين