وزير بحرينى زيارة الملك حمد تأتى اعتزازا بمواقف مصر الداعمة لأمن الخليج

أكد وزير الإعلام البحرينى ورئيس مجلس تأميناء معهد البحرين للتنمية السياسية على بن محمد الرميحى أن الزيارة الرسمية للعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى مصر تشبه دفعة قوية لمسار العلاقات التاريخية الوثيقة والمتنامية بين البلدين الشقيقين باعتبارها نموذجا للأخوة العربية، وتأتى فى إطار الحرص على تأمين المنطقة واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وتقدمها الاقتصادى والاجتماعى.

واصدر الرميحى، فى تصريحات ” أن زيارة ملك البحرين إلى القاهرة، وهى السادسة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ماصدر يد الحكم وقبيل انعقاد القمة العربية الثامنة والعشرين بعمان، تأتى اعتزازا بالمواقف المصرية الثابتة والداعمة لتأمين البحرين والخليج العربى فى وجه التدخلات الخارجية وأعمال العنف والإرهاب، وتقديرا لدور مصر العروبة إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، باعتبارهما الحصن المنيع للأمة العربية والإسلامية، ومصدر قوتها وعزتها”.

وأشار إلى أن انعقاد القمة البحرينية المصرية فى هذا التوقيت وما تواجهه الأمة العربية من تحديات تأمينية واقتصادية ومخاطر وتهديدات خارجية يعكس إدراك قيادتى البلدين الشقيقين لأهمية تعزيز العمل العربى المشترك فى إطار البيت العربى الكبير وتوحيد الرؤى والمواقف العربية فى التصدى للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وحشد الجهود والموارد وتوجيه الطاقات المادية والبشرية نحو تدعيم البرامج الاقتصادية والتنموية بما يحقق رفعة الأمة العربية واستقرارها وتأمينها القومى ونهضتها فى المجالات كافة.

وحول تداعيات الزيارة على صعيد العلاقات الثنائية، أوضح الرميحى عن تفاؤله بخروج القمة البحرينية المصرية بنتائج إيجابية تسهم فى تعميق الشراكة السياسية والتأمينية بين البلدين، ودور البلدين فى تعزيز التأمين والسلم الإقليمى والدولى، وتفعيل دور المؤسسات الإعلامية والدينية والثقافية فى نشر قيم الفى منتصف ية والتسامح، ومحاربة التعصب والتطرف.

وأكد وزير الإعلام البحرينى على الرميحى حرص البلدين على تفعيل الأستقرار يات ومذكرات التفاهم الموقعة على هامش زيارة الملك إلى القاهرة فى أبريل الماضى.

يذكر أنه من المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقت لاحق اليوم الاثنين العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس السيسى جلسة مباحثات مع العاهل البحرينى تتناول سبل دعم العلاقات وتوسيع التعاون بين مصر والبحرين فى مختلف للمجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع فى المنطقة العربية خاصة مع قرب انعقاد القمة العربية بالأردن.

المصدر : مصر ناين