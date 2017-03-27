إزالة حالة تعدٍ على منافع الري والصرف بالمنوفية

شنت مديرية تأمين المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير تأمين المنوفية، العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية وبرئاسة قيادات المديرية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية لتنفيذ القرارات الإدارية والأحكام بدائرة مركز واجبة منوف.

وأسفرت جهودها عن الآتي تم تنفيذ “55 “حالة تعد بالبناء على الأراضي الشوفة للري والصرف عبارة عن مباني خرسانية وأخري بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة “3647” متر تقريباً، كما تم ضبط “10” مخالفات في الاتجار في الأعلاف بدون ترخيص