الرئيس الجزائرى يكلف بن صالح لتمثيله فى القمة العربية الـ بالأردن

كلف الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتمثيله فى الدورة العادية الـ28 للقمة العربية التى تحتضن أعمالها العاصمة الأردنية عمان بعد غد الأربعاء .

وذكرت الرئاسة الجزائرية- فى بيان لها اليوم الاثنين- “أنه وفى رده على الدعوة التى تلقاها من قبل الملك عبد الله الثانى عاهل الأردن، عين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتمثيله فى القمة العربية”.

وأضاف البيان أن “وزير الشئون المغاربية والاتحاد الإفريقى وكلية الدول العربية عبد القادر مساهل سيرافق بن صالح فى القمة”.

المصدر : مصر ناين