تعرف على آلية دخول جماهير الأهلى فى المباريات الأفريقية

أصبح حضور جماهير الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، إجباريًا بعد صعود الفريق الأحمر لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد إقصاء بيدفيست الجنوب أفريقى، بعد الفوز عليه ذهابا بهدف نظيف والتعادل إيابًا سلبيًا، ومن المقرر أن تقام قرعة البطولة يوم 26 أبريل المقبل بمقر الاتحاد الأفريقى بالقاهرة.

واختلف الأمر عن دور الـ32 الذى كان حضور الجماهير فيه اختياريا، حيث سيكون للكاف نسبة من عائد بيع التذاكر لتقوم إدارة الأهلى بإبلاغ التأمين بإلغاء نظام حضور الجماهير بالدعوات المجانية بداية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر انطلاقه فى شهر مايو المقبل، وتفعيل نظام التذاكر المأجورة.

الأهلى استقر على مُطالبة التأمين بحضور 10 آلاف متفرج لمباريات الفريق الأفريقية كحد أدنى، على أن تقام مباريات الفريق على ملعب السلام، الذى يستضيف مباريات الفريق محليًا.

وتستعد إدارة الأهلى لبيع نظام حجز تذاكر مباريات الفريق لإحدى الشركات، بعد الاستقرار على 3 شركات من بينهم الراعية، بعد الموافقة على البنود الفنية عقب قام بفتح المظاريف، ويتبقى فقط اتخاذ مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر فى هذا الشأن.

المصدر : مصر ناين