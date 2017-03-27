باناسونيك تنافس أبل وجوجل وتطرح مساعدا شخصيا جديدا لهواتفها الذكية

أزاحت شركة باناسونيك الستار عن “أربو”، أول مساعد شخصى يعتمد على الذكاء الاصطناعى، ودمجت المساعد الجديد لأول مرة باثنين من الهواتف الذكية الجديدة التى أطلقتها الشركة اليوم وهما Eluga Ray Max وEluga Ray X.

ووفقا لموقع Gadgetys now الأمريكى ويعد المساعد الشخصى الجديد أهم ميزة بالهاتفين الجديدين، إذ يعمل أربو تماما شبه أى مساعد شخصى أخر، ويقوم بمساعدة المستخدمين وتذكيرهم بالمهام والأنشطة اليومية، كما يمتلك أربو أيضا ميزة “تحديد الموقع” والتى يمكنها التعرف على الأماكن التى يزورها المستخدم غالبا ويطالب بتغيير إعدادات الهاتف وفقا جراء ذلك ، بالإضافة إلى ذلك يحتفظ بنشاط جميع التطبيقات التى تعمل بالهاتف الذكى ويعطى المستخدمين اقتراحات وفقا جراء ذلك .

وليس هذا فقط بل دعم الهاتفان بنظام التشغيل أندرويد 6.0 وكاميرا خلفية 16 ميجابيكسل، مع دعم شبه شبكات الجيل الرابع واتصال الواى فاى، وتقنية البلوتوث.

المصدر : مصر ناين