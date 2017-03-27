مصرع أشخاص فى انهيار جليدى بمنتجع ناسو أونسن باليابان

أفادت وسائل إعلام رسمية فى اليابان اليوم الاثنين، بمصرع 8 أشخاص جراء وقوع انهيار جليدى فى منتجع “ناسو أونسن” للتزلج فى مقاطعة “توتشيجى”.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن نحو 70 شخصا، بينهم طلاب ومدرسون من عدة مدارس كانوا يتواجدون فى المنطقة التى شهدت وقوع الانهيار الجليدى عند حدوثه، مشيرة إلى أن فرق الإغاثة مازالت تعمل من أجل إنقاذ العالقين، إلا أن سوء الأحوال الجوية يعيق عملها.

وأظهر أن مجموعة من الطلاب كانوا يشاركون فى حدث لتسلق الجبال واسع النطاق يضم سبع مدارس عندما وقع الانهيار الجليدى.

المصدر : مصر ناين