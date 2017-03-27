محافظ سوهاج عجول سودانية بمنافذ الوحدات المحلية بـ7 جنية للكيلو

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن وصول 5 عجول سودانية جديدة تم توزيعها على الوحدات المحلية بدار السلام وجرجا وطما وأخميم والبلينا وحي غرب سوهاج ، لبيعها بمنافذ الوحدات المحلية بالقري والمدن ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بسعر 75 جنية للكيلو وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية ومديرية التموين .

وأظهر عبد المنعم فى بيان له، أن ذلك يأتي فى اطار خطة المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار وان عملية بيع اللحوم بالمنافذ الشوفة للوحدات المحلية للقرى والمدن تتم تحت اشراف كامل من مباحث التموين ومفتشي التموين والأغذية والطب البيطري حفاظا على صحة المواطنين ومنع التلاعب بالاسعار وان تصل اللحوم للمستحقين ، مشددا على أن يتم التوزيع بالمناطق الأكثر احتياجا .

وفى سياق أخر أشاد محافظ سوهاج بقرار وزارة الداخلية بإعفاء المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة من رسوم إستخراج جواز السفر الخاص بهم والذين يتقدمون بإستخراجها أيام 28 ـ 29 ـ 30 مارس الجارى، لافتا لمبادرة محافظة سوهاج التى أطلقها فى منتصف شهر أكتوبر من سنة 2015 “سوهاج صديقة لذوى الاحتياجات الخاصة” والتى جعلت من سوهاج أول محافظة صديقة لذوى الاحتياجات الخاصة في مصر والشرق الأفى منتصف ولها السبق في مد يد العون لهم ومساندة مطالبهم من خلال العديد من الانجازات وتلبية تطلعاتهم لحياة أفضل ، مؤكدا حرص المحافظة على رعاية أبنائها والاهتمام بهم.

من جانبه اصدر المقدم أحمد نور الدين رئيس قسم جوازات سوهاج أن الإعفاء خلال الثلاث أيام جاء بناء علي توجيهات وزير الداخلية ومدير سنة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، على أن يكون أثبات حالة المواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة من خلال تقرير طبى معتمد من إحدى المستشفيات السنةة أو كارنية خاص بذوي الاحتياجات الخاصة .

المصدر : مصر ناين