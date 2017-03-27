استجابة لـ اليوم السابع محافظ السويس يحيل ملف المخلفات الطبية للنيابة

أحال اللواء أحمد حامد محافظ السويس ملف التحقيقات فى قضية المخلفات الطبية الخطرة بمجمع محارق المخلفات الطبية بالسويس إلى النيابة السنةة.

وأكد ياسر البعيرى، مدير الإعلام بمحافظة السويس، أنه بناء على قيام الشئون القانونية بالمحافظة بالتحقيق فى الملف، قام المحافظ بالتصديق على إحالة الملف للنيابة.

كان “اليوم السابع” رصد فى السويس كارثة طبية فى مجمع النفايات الطبية الخطرة بطريق السويس – الإسماعيلية، الذى يقع تحت مسئولية مديرية الصحة والطب الوقائى بالمحافظة، والذى يكشف إهمالا طبيا كبيرا فى طرق التخلص من النفايات الطبية الخطرة وإلقاء النفايات الطبية الخطرة بالشارع والإهمال فى وقاية السنةلين خلال قيامهم بنقل النفايات الطبية.

وأمام بوابات مجمع النفايات الطبية أيضا، تم رصد الرماد الناتج عن حرق النفايات الطبية الخطرة متراكما على الأرض ككوم الجبال، وهذا الرماد غير معبأ فى شكائر وملقى على الأرض، ويحمله العمال إلى السيارة دون ارتداء اللبس الوقائى من جونتيات طبية وغيرها.

ويؤكد مصدر طبى بمديرية الصحة، أن هذا الرماد وتراكمه على الأرض يسبب الكثير من الأمراض والعدوى، سواء للعمال أو تطايره بالهواء إلى أن يصل لأآاف من المواطنين واستنشاقه يؤدى إلى الكثير من الأمراض الصدرية المعدية والمسرطنة.

كما تلاحظ تطاير الرماد من مخلفات حرق النفايات الطبية الخطرة بشكل واسع بالمكان عقب هبوب الرياح، والذى يؤثر على السكان المقيمين بطريق السويس – الإسماعيلية.



مجمع النفايات الطبية الخطرة



العمال يحملون النفايات



أتلال النفايات

المصدر : مصر ناين