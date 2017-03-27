مصادر سورية بدء خروج الدفعة الثانية من سكان حى الوعر باتجاه مدينة

أفادت مصادر محلية سورية اليوم الاثنين ببدء خروج الدفعة الثانية من سكان حى الوعر فى مدينة حمص بفى منتصف وسوريا باتجاه مدينة جرابلس شمال البلاد.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن المصادر قولها “إن الدفعة الثانية تتضمن 2000 شخص، بينهم مقاتلون من المعارضة وعائلاتهم وجرحى ومدنيون، مشيرة إلى أنه كان من المقرر خروج الدفعة الثانية السبت الماضى باتجاه إدلب وريف حمص، إلا أن المعارك هناك أحالت دون ذلك”.

ويأتى ذلك فى إطار اتفاق بين لجنة المفاوضات السورية ومشبه ين عن النظام السورى برعاية روسية، لخروج آلاف المدنيين والمقاتلين من حى الوعر، آخر معاقل المعارضة فى مدينة حمص، ولتسوية أوضاع الراغبين بإلقاء السلاح فى المقابل فك الحصار عن الحى ونشر واجبة عسكرية روسية ورجوع مؤسسات الدولة إلى هناك.

المصدر : مصر ناين