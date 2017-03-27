وليد سليمان يزور مقر اليوم السابع

زار وليد سليمان نجم النادى الأهلى، مقر جريدة “اليوم السابع”، وكان فى استقباله كريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذى وعصام شلتوت مدير التحرير وعمر الأيوبى رئيس القسم الرياضى.



وليد سليمان فى مقر اليوم السابع

وتعرف وليد سليمان على آلية العمل داخل “اليوم السابع” ودار حديث جانبى بين نجم الأهلى ومحررى المؤسسة حول أبرز القضايا على الساحة الكروية والفترة المقبلة له مع القلعة الحمراء.



وليد سليمان مع كريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذى باليوم السابع



عمر الأيوبى فى استقبال وليد سليمان



عصام شلتوت يستقبل وليد سليمان



زيارة وليد سليمان لليوم السابع



وليد سليمان فى مقر جريدة اليوم السابع



وليد سليمان مع عصام شلتوت مدير تحرير اليوم السابع



وليد سليمان فى حديث مع عمر الأيوبى رئيس القسم الرياضى باليوم السابع



وليد سلميان فى جولة بمقر اليوم السابع



وليد سليمان فى زيارة اليوم السابع



وليد سليمان فى اليوم السابع

المصدر : مصر ناين