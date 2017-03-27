الداخلية تعلن ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من الكوكايين فى القاهرة

أعلنت الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات عن ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة لاتجاره فى المواد المخدرة وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الكوكايين.

واصدر ت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم الإثنين، إنه عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات من ضبط “مصطفى.س” ومقيم فى الشرابية بالقاهرة سبق اتهامه فى 6 قضايا آخرها قضية ضرب محكوم عليها فيها بالحبس شهر لاتجاره فى المواد المخدرة ، فى كمين أُعد لضبطه أثناء قيادته السيارة رقم ” ف أ ق 321 مصر”.

وعثر المؤسسات التأمينية بسيارة المتهم ومنزله على “كمية من مخدر الكوكايين وزنت 302 جرام ، طبنجة عبار 9مم وبخزينتها 10 طلقات من ذات العيار ، مبالغ مالية ، كمية من المشغولات الذهبية ، 3 هواتف محمولة ” وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية والمشغولات الذهبية من حصيلة البيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح اللهيب ى للدفاع عن نشاطه الإجرامى .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

المصدر : مصر ناين