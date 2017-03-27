واشنطن بوست أمريكيان يقاضيان ولاية جورجيا لرفضها تسمية ابنتهما بلفظ الجلالة

اصدر ت صحيفة “واشنطن بوست” إن والدين أمريكيين أقاما دعوى قضائية ضد سلطات ولاية جورجيا، لرفضها منح ابنتهما اسم مركب من بينه لفظ الجلالة “الله”.

وأضافت الصحيفة أن الاسم الأول للفتاة (زاليخة) لم يكن به مشكلة، وكان بإمكان سلطات جورجيا أن تتسنةل معه، واضطر الوالدان إلى تكديس الاسمين التاليين فى خانة الاسم لتناسب استمارة النظام الأمريكية الخاصة بالأبوة وهما “جراسفل لورينا” أو لورينا الجميلة.

لكن الاسم الأخير للفتاة الذى أراد الأبوان منحها إياه هو المشكلة، لأنه كان لفظ الجلالة، وهو الأمر الذى رفضه مسئولو الولاية وأدى باتحاد الحقوق المدنية الأمريكية إلى إقامة دعوى قضائية على أمل أن تحصل الطفلة التى يقترب عمرها من السنةين على اسمها كاملا، كما أراداه “زليخة جراسفل لورينا الله”.

ويقول أحد الخبراء فى الشئون القانونية الخاصة بشهادات الميلاد، يمكن أن تؤدى الدعوة القضائية إلى تغييرات بعيدة المدى فى مجموعة القواعد التى تحدد من المسموح له بأن يطلق على ابنه “اسم معين”.

جدير بالذكر، أن زليخة ولدت فى اتلانتا لأبوين غير متزوجين فى مايو 2015، ولديها شقيق أكبر يسمى “ماسترفل موسيره على الله” والذى لم يثر اسمه أى تساؤلات من السلطات الحكومية، حسبما اصدر الأبوان فى دعواهما ضد ولاية جورجيا، والتى أقامها بمساعد اتحاد الحقوق المدنية، وعندما تقدم الأبوان إليزابيث هاندى وبلال واك بملء الاستمارة لتسمية ابنتهم زليخة بعد سنة من ولادتها، واجهوا القواعد التى تنص على أن الاسم الأخير يجب أن يكون نفس اسم الأب أو الأم أو مزيج منهما.. مع عدم استخدام أرقام أو رموز أو مصطلح يشبه فاحشة فى أى لغة، وإن لم يكن الاسم كذلك فى هذه الحالة، واصدر الوالدان أن اختيارهما للاسم ليس دينيا، وإنما أعجبهما لأنه بدا نبيلا.

المصدر : مصر ناين