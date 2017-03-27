بيان للداخلية إبادة شجيرة لنبات القنب المخدر وسط الزراعات بالإسماعيلية

أعلنت وزارة الداخلية إن الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات ضبطت شخصين زرعا النباتات المخدرة فى منتصف الزراعات الموسمية على مساحة 10 أفدنة في أبو صوير بالإسماعيلية.

واصدر ت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الاثنين، أن معلومات وردت لإدارة السنةة لمكافحة المخدرات مفادها قيام “عبدالعزيز م.ى” مزارع ومقيم بمحافظة الإسماعيلية وشقيقه “فيصل” بزراعة قطع متفرقة من الأراضى قاما بوضع يدهما عليها “بنبات القنب المخدر” فى منتصف الزراعات والمحاصيل الموسمية على مساحة عشرة أفدنة في أبوصوير بالإسماعيلية .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة التأمين السنة وقوات التأمين المركزى ومديرية تأمين الإسماعيلية تم استهدافهما وضبطهما أثناء تواجدهما بالأرض الزراعية، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 537 شجيرة لنبات القنب المخدر فى منتصف الزراعات، وبمواجهتهما اعترفا بزراعتها بالنباتات المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

المصدر : مصر ناين