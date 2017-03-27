وكيل صحة قنا يكشف تعطل جهاز التعقيم بوحدة صحة المحروسة

كشف الدكتور راجى تواضروس وكيل مديرية الصحة بمحافظة قنا تعطل جهاز التعقيم “الأوتوكلاف” الخاص بوحدة الصحة بقرية المحروسة الشوفة لمركز قنا كما تلاحظ نقص بعض الأدوية، وذلك خلال زيارة مفاجئة لوحدة صحة القرية.

واصدر الدكتور عماد حمدى مدير العلاقات السنةة والإعلام بمديرية الصحة بمحافظة قنا فى بيان اليوم، إن وكيل المديرية وجه بسرعة إصلاح الجهاز وتعقيم الآلات المستخدمة للمرضى فى أقرب وحدة صحية مؤقتا، مضيفا أن وكيل المديرية وجه أيضا بحل مشكلة الصرف فى عيادة الأسنان بالوحدة.

وعن مشكلة نقص الأدوية أظهر حمدى أنه وكيل المديرية قام بتوفيرها فى الحال، من خلال الاتصال بمدير الادارة ومدير إدارة الصيدله بقنا وتم توفيرها، مشيرا إلى أن وكيل المديرية أصدر قرار بإحالة كافة الموظفين المتغيبين بوحدة صحة الأسرة بالطويرات إلى الشئون القانونية لتغيبهم عن العمل.

المصدر : مصر ناين