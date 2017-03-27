طالبات مدرسة الثانوية الزراعية يجرون حوارا صحفيا مع وكيل التعليم بالشرقية

أكدت فريدة مجاهد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنها أجرت اليوم حوار صحفى ،مع طالبات جماعة الصحافة بمدرسة الثانوية الزراعية ،الشوفة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية ،بحضور جيهان فريد عطية معلم أول أ صحافة وأماني أحمد إبراهيم معلم أول أ صحافة بالمدرسة .

وأضافت لـ” اليوم السابع ” أن الطالبتين هاجر مصطفى ابراهيم ،وأمينة السيد حسن بالصف الأول الثانوى بالمدرسة أدار الحوار ،الذي دار حول بعض النقاط الأساسية وأهمها : مستقبل التعليم الفنى فى مصر ،وكيف يمكن الإستفادة من طاقات الطلاب وخاصة أن أعداد طلاب التعليم الفنى يتخطى بكثير أعداد طلاب التعليم السنة ، ونظرة المجتمع لطلاب التعليم الفنى ،وكيف يمكن النهوض بهذه المنظومة المهمة فى ظل تحديات العصر ، وأهم الإنجازات للتعليم الفنى فى الفترة الأخيرة ،وماهى أهم المشروعات المستقبلية التي تتلاءم مع الظروف الإقتصادية الراهنة وتوظف لخدمة البيئة المحيطة.

كما تطرق الحوار لمشوار فريدة مجاهد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، وكيف كانت نموذج مشرف للمرأة السنةلة المصرية ودوافع نجاحها، وأهم العقبات التى واجهتها وكيف تغلبت عليها.

وأظهر ت مجاهد أن الحوار جاء فى إطار تفعيل الأنشطة التربوية لطلاب التعليم الفنى ، فطالب التعليم الفنى لا يقل أهمية ،وكفاءة عن طالب التعليم السنة بل أن له دور مكمل فعال فى المجتمع وفي بناء مستقبل مصر.





المصدر : مصر ناين