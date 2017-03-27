شاهد بوستر الجزء الجديد من الفيلم المنتظر Spider-Man Homecoming

طرحت استوديوهات سونى رسميًا، البوستر الأول لفيلم الأكشن والخيال العلمى الجديد Spider-Man: Homecoming، ويظهر خلاله النجم توم هولاند فى زى سبايدر مان وهو مستلقى على ظهرة وخلفه برج الأبطال الخارقون أفينجرز، وفقا لما ذكره موقع فارايتى الأمريكى.

ويشارك فى بطولة فيلمSpider-Man: Homecoming المقرر طرحه جماهيريا بالولايات المتحدة الأمريكية 7 يوليو المقبل، كل من هيو جاكمان وروبرت داونى جونيور وتوم هولاند وماريسا تومى ودونالد جلوفر وجون فافرو ومارتن ستار ومايكل كيتون ومن تأليف جوناثان جولدشتاين وجون فرانسيس دالى وآخرين، ومن إخراج جون واتس.



spider man

المصدر : مصر ناين