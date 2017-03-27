بالفيديو والصور إضراب عام بإقليم جويانا الفرنسى للاحتجاجا على الأوضاع

دعت أكثر من 37 نقابة فى إقليم جويانا الفرنسى، الواقع فى أمريكا الجنوبية، إلى إضراب سنة عن مختلف النشاطات التجارية ابتداء من اليوم الاثنين، احتجاجا على ارتفاع نسبة البطالة ونقص التأمين والخدمات الاجتماعية، فى جو مشحون بالغضب والاحتجاجات، حسبما نقلت قناة فرانس 24 الفرنسية.

وتفاقمت سوء حالة الأوضاع الاجتماعية فى إقليم جويانا الفرنسى، والواقع فى الساحل الشمالى لأمريكا الجنوبية، إذ دعت غالبية النقابات العمالية لإضراب سنة عن مختلف النشاطات التجارية ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك احتجاجا على نسب البطالة المرتفعة، ونقص التأمين والخدمات الاجتماعية.

ومن ناحيتها رفضت هذه النقابات أى اتصال أو حوار مع الوفد الوزارى الذى وصل السبت إلى العاصمة كايين، مؤكدين أن حل المشكلات التى تقابلهم هو السبيل الأول للحديث والتواصل، وأن أى محاولة ليست على أرض الواقع لن تتم أو يستجاب لها.

وخرج العديد من المزارعين للمشاركة فى الإضراب بقفل الشوارع بمعداتهم العملاقة ورفع شعارات منددة بالأوضاع، وكان على رأسها “هولاند أين وعودك بالتنمية والازدهار، بينما صاحب قفل الطرق بالمعدات والمركبات، افتراش الحدائق السنةة وبناء بعض الخيم الصغيرة، مما يشير إلى وجود نية للاعتصامات فى الشوارع.



بعض منظمى الإضراب



قطع الطرق بمركبات النقل الثقيل



المحتجون يغلقون محطة للوقود



المشاركون فى الإضراب يشغلون أوقاتهم

المصدر : مصر ناين