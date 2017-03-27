الجوكر أحمد فتحى من الغرفة فى أجرأ حوار لـ سوبر

أحمد قام بفتحى من اللاعبين القلائل الذين حفروا أسماءهم فى قلوب جماهير الكرة فى مصر، أجمع على حبه مشجعو الأندية بكل ألوانها وانتماءاتها، ولم يفكر مدرب يريد النجاح فى الاستغناء عن خدماته.

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المصدر : مصر ناين