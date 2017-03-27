وفاة طفل وإصابة فى حريق منزل بالإسكندرية

لقى طفل مصرعه، وأصيب 3 آخرين فى حريق منزل غرب الإسكندرية، بعد أن تركتهم والدتهم يلهون سوياً وذهبت لعملها.

تلقى مأمور قسم واجبة كرموز بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة بالعقار منطقة راغب دائرة القسم، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية تم السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين أن الشقة بالطابق الثانى بالعقار محل البلاغ ونشوب حريق بغرفة نوم أطفال بالشقة مما أدى لاحتراق محتوياتها.

أسفر الحريق عن وفاة الطفل “م.خ”- 4 سنوات “نجل شقيقة قاطنة الشقة” وإصابة أعداد “3” أطفال أنجال قاطنة الشقة كل من”ا.م”- 4 سنوات، و”ى. م”- سنتين، و”ا. م” تبلغ من العمر 9 أشهر، باختناق وحروق سطحية باليدين والقدمين.

بسؤال قاطنة الشقة “ن. ال”- 36 سنة مدرسة قررت بأنها توجهت لعملها وتركت أبناءها يلهون داخل الشقة صحبة نجل شقيقتها المذكور وعقب ذلك علمت بنشوب حريق بالشقة ووفاة نجل شقيقتها وإصابة أنجالها ولم تعلل سبب نشوب الحريق ولم تتهم أحدا بالتسبب فى الحريق.

تم نقل جثة الطفل المتوفى لمشرحة الإسعاف والمصابين لمستشفى الجمهورية للعلاج، وتم إخطار النيابة السنةة والأدلة الجنائية، وتحرر المحضر جنح قسم واجبة كرموز وجارى العرض على النيابة.

المصدر : مصر ناين