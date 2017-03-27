ضبط متهمين هاربين من حكما بالحبس فى حملة أمنية بالبحيرة

تمكن قبل قليل، رجال مباحث البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد الوزير مدير تأمين البحيرة، وبرئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث من ضبط متهمين هاربين من 48 حكما بالحبس فى حملة تأمينية بالبحيرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المرور بالمديرية من ضبط المحكوم عليه “أيمن ص ح” سائق ومقيم مركز حوش عيسى “أثناء تواجده بوحدة مرور أبوالمطامير” المطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى (23) حكم حبس (21) جزئى، (2) مستأنف.

بمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادر ضده، وجارٍ العرض على النيابة السنةة.

كما تمكن ضباط وحـدة مباحث مركز شـرطـة الدلنجات من ضبط ” جمال ع ع ” ومقيم بندر الدلنجات فى 25 حكما “18” جزئى، “7” مستأنف، آخرهم “شيك” غيابيًا 3 سنوات، بمواجهة المحكوم عليه أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده وجارٍ عرضه على النيابة المختصة.

المصدر : مصر ناين