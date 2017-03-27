قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من الضفة الغربية بينهم سيدة وصحفى

اعتقلت قوات الاحتلال الالكيان الصهيونى ى منذ مساء أمس والى أن فجر اليوم الاثنين، 18 مواطنا من الضفة، غالبيتهم من محافظتى بيت لحم وطولكرم، بينهم سيدة وصحفى.

واصدر نادى الأسير الفلسطينى فى بيان اليوم- أن ستة مواطنين جرى اعتاصدر هم من محافظة بيت لحم وهم: علاء محمد طقاطقة، عصام محمد طقاطقة، منير محمد طقاطقة، فايز على ديرية، ويحيى هانى جادو، وعلاء محمد الهريمى.

فيما اعتقل الاحتلال، أربعة مواطنين، من محافظة طولكرم، وهم: علاء خالد إسماعيل (23 سنةا)، أحمد يوسف أبو حرب (34 سنةا)، رأفت جميل ناصيف (50 سنةا)، وحمزة يحيى (24 سنةا).

كذلك جرى اعتاصدر ، ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة وهم: جهاد سارى وهدان، معتز سميح وهدان، وزيد سمحان وهدان.

أما فى محافظة الخليل، فقد اعتقلت السيدة تهانى هاشم جابر، كما تم اعتاصدر مواطنين من القدس وهما: لؤى أبو السعد، وسليمان أبو ميالة.

وذكر نادى الأسير، فى بيانه، أن مواطنا جرى اعتاصدر ه، من محافظة جنين، وهو محمد فاروق عابد، علاوة على الصحفى أيوب معزوز حسان (30 سنةا) من محافظة قلقيلية.

المصدر : مصر ناين