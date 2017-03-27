محافظ الإسكندرية برتوكول مع الاستشعار عن بعد للنهوض بالمحافظة خلال

يوقع اليوم محافظ الإسكندرية محمد سلطان ، بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والهيئة السنةة لتنمية الثروة السمكية، والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وذلك تحت إشراف وزارة التعليم العالي والكشف العلمي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

ويهدف البروتوكول الذى سيتم توقيعه بمقر وزارة التعليم العالي، إلى تحقيق الاستفادة الكبرى ،من كافة نتائج الدراسات والمشروعات الكشفية وقواعد البيانات والمعلومات التي تزخر بها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مستخدمة في ذلك أحدث التكنولوجيات وتطبيقاتها، لوضع إستراتيجية للنهوض بمحافظة الإسكندرية، خلال السنوات الخمس القادمة.

من ناحية أخرى شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندريه ،على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتصدى بكل قوة و حزم لكل متعدي على أراضي الدولة ومحاسبته، وتطبيق أحكام القانون مؤكدا على ضرورة التنسيق بين الجهاز التنفيذي و مديرية التأمين لتطبيق أحكام القانون ومحاسبة المتعدين.

وبناء على ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،عن تعدي احد الشركات الخاصه السنةلهةفى مجال استصلاح الأراضى الزراعية و محاولتها ردم بحيرة مريوط حوض ٥٠٠٠ فدان ،شنت محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع مديرية التأمين و هيئه الثروة السمكية بالاسكندريه حملة مكبرة بقيادة واجبة البيئة والمسطحات المائية ،برئاسة العميد طارق الملاح ،لإزالة التعديات على بحيره مريوط حوض ٥٠٠٠ فدان بنطاق قسم واجبة أول السنةرية ،وتم إزالة ردم على مساحة ٥٠٠ فدان ،و تم قام بفتح مسارات المياه التى تقوم بتغذيه بحيره مريوط.

وقد ألقيت قوات التأمين القبض على اثنين من المزارعين، وهرب مدير إحدي الشركات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للتعدي على أملاك الدولة، وتجفيف وردم بحيرة مريوط، بالاشتراك مع أعداد من مسئولي “الري والزراعة والثروة السمكية”.

المصدر : مصر ناين