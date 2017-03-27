أمن المنوفية انتهاء خصومة ثأرية بين عائلتى دهمان والجويدة بمركز أشمون

أكد العميد السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بمديرية تأمين المنوفية، أنه تم عقد جلسة صلح بين عائلتى “دهمان – الجويدة” بناحية عزبة أبو يوسف الشوفة لمدينة أشمون – دائرة المركز.

وأضاف أن الصلح تم لإزالة الخلافات بين العائلتين وإتمام الصلح فى واقعة المحضر رقم 10767 جنح مركز أشمون لسنة 2017 والمحرر عن المشاجرة التى حدثت بين بعض أفراد العائلتين، والتى نجم عنها إصابة “ج.ن” 25 سنةا فلاح ومقيم بذات الناحية جرح بالوجه واتهامه “م.ر” 27 سنةا فلاح ومقيم بذات الناحية.

وحضر الصلح أطراف المشاجرة وأهليتهما ولجنة الصلح والتحكيم وبعض أهالى القرية والقرى المجاورة لاتخاذ إجراءات الصلح بين العائلتين وتم التحقيق بمعرفة اللجنة العرفية وارتضى الأطراف بقراراتها وتم الصلح بينهم وانصرف الجميع فى هدوء دون حدوث ما يخل بالتأمين السنة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3716 إدارى مركز أشمون لسنة 2017.

المصدر : مصر ناين