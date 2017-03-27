بيطرى بورسعيد يواصل حملات التوعية من أنفلونزا الطيور بالمدارس

واصلت مديرية الطب البيطرى ببورسعيد برئاسة الدكتور عاطف عيسى دورها التوعوى من خلال تنظيم ندوة إرشادية، اليوم الاثنين، بمدرسة الصفا الإبتدائية المشتركة عن مرض أنفلونزا الطيور وخطورته وكيفية الوقاية منه.

واصدر بيان للمديرية اليوم، إن الندوة حاضر فيها مسئولى قسم الارشاد الشوف للمديرية، وتناولت الندوة خطوات الذبح الآمن للطيور وكيفية التسنةل مع عصافير الزينة، كما تم الحديث عن مرض السعار وأعراضه فى الحيوان والإنسان المصاب وكيفية الوقاية منه، وكذلك كيفية التصرف عند حدوث عقر من حيوان مصاب.

المصدر : مصر ناين