حبس مدمن مخدرات ذبح موظفا بالمعاش أثناء سرقة شقته فى الأميرية

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامى السنة الأول للنيابات، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ذبح موظف سابق بوزارة الإسكان داخل شقته بالأميرية.

كشف المتهم فى تحقيقات النيابة عن تفاصيل مثيرة، حيث اعترف بارتكابه الحادث، وأنه مدمن للمواد المخدرة، ونظرا لعدم وجود مبالغ مالية بحوزته دخل مسكن المجنى عليه بنية سرقة ماكينة حياكة من فناء المنزل، وأثناء ذلك حضر المجنى عليه وقام بفتح باب شقته، وشوفه حاملا الماكينة فصاح “حرامى حرامى”، فدفعه داخل الشقة لإسكاته، فقام المجنى عليه بالتعدى عليه بعصا يتوكأ عليها محدثا إصابة بالجبهة، وظل يستغيث بالجيران مرددا “حرامى حرامى.. أحمد هيقتلنى”، فدخل إلى المطبخ وأمسك بسكين تعدى به على المجنى عليه بعد محاولة كتم أنفاسه، ولم يفلح فى إسكاته.

وأضاف المتهم فى أقواله أمام النيابة السنةة، أنه مسح بصماته الموجودة على السكين بمنشفة، ووضعها داخل كيس بلاستيك أسود اللون، وترك السكين المستخدم فى الواقعة بمسرح الجريمة، وتخلص من المنشفة بإلقائها بأحد صناديق القمامة بالمنطقة.

واستمعت النيابة إلى نجل المجنى عليه الأكبر مكتشف الحادث، والذى اصدر فى أقواله أمام النيابة، إنه خلال زيارته لوالد محمد. م 70 سنة بالمعاش وكان يعمل بوزارة الإسكان، والذى يقيم بمفرده داخل شقته بمنطقة الأميرية، عثر عليه غارقا فى بركة من الدماء، فقام بإخطار الواجبة على الفور، عقب تبين وفاته.

وتبين من المناظرة الأولية للنيابة السنةة للجثمان، وجود ذبح قطعى بالعنق، والعثور على سكين مطبخ ملطخة بالدماء وبعض الملابس.

تلقى قسم واجبة الأميرية، بلاغا بالعثور على جثة بشقة فى منطقة الأميرية، وبالانتاصدر والفحص عثر على جثة “محمد اليمنى رشوان حجازى” 73 سنة بالمعاش، مسجاة على ظهرها بأرضية صالة الشقة ويرتدى ملابسه كاملة، وبها إصابات عبارة عن جرح ذبحى بالرقبة، وبإجراء المعاينة تبين أن الشقة بالطابق الأرضى، ووجد بعثرة بمحتويات الشقة وسلامة منافذها، وعثر بمكان الواقعة على سكين مدمم.

وبسؤال ابنته “مفيدة” ربة منزل، أقرت بأنها حال حضورها لزيارة والدها المتوفى اكتشفت مصرعه، فيما أكد نجله “محمود” أن والده المتوفى يقيم بالشقة بمفرده.

وبإجراء التحريات، تبين أن “أحمد ع ا” 32 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 18 لسنة 2010م الأميرية “سلاح أبيض”، والمعروف عنه تعاطيه للمواد المخدرة، وسوء السمعة، شوهد فى وقت معاصر لارتكاب الواقعة حال خروجه من العقار مسكن المجنى عليه، مهرولا حاملا بيده كيس بلاستيك أسود اللون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة، وتم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

المصدر : مصر ناين