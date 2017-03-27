أهالى بالمنوفية يقطعون الطريق أمام محطة مياه اعتراضا على مد خط لأخرى

قطع منذ قليل العشرات من أهالى بهواش الشوفة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، الطريق أمام محطة مياه الشرب بالقرية، وذلك احتجاجا على مد خط لقرية ساقية المتقدى الشوفة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، خوفا من ضعف المياه لدى أهالى القرية.

وأكد الأهالى أن قرية ساقية المنقدى غير شوفة لمركز منوف ولا يجوز توصيل المياه لها من محطة بهواش، خاصة أن المحطة تكفى القرية، وقوتها لا تكفى لقرية أخرى.

وطالب الأهالى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بالتدخل لإنهاء تلك المشكلة ومنع مد الخط لقرية ساقية المتقدى الى أن لا تضعف المياه.

المصدر : مصر ناين