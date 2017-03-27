الإسماعيلى يعسكر الجمعة استعدادا للمقاصة

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة التشيكى فرانز ستراكا، دخول معسكر مغلق يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة المقاصة يوم الأحد المقبل، فى الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة على استاد الفيوم.

اصدر أبو طالب العيسوى المدرب السنة للإسماعيلى، إن فريقه سيتدرب الاثنين ضمن برنامج الإعداد لمواجهة المقاصة على أن يحصل على راحة سلبية الثلاثاء ويستأنف تدريباته الأربعاء والخميس، ويدخل معسكره المغلق بدءا من الجمعة ويستمر الى أن موعد اللقاء.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى يخوض مباراة ودية أمام فريق النوبى اليوم الأحد فى آخر تجاربه الودية قبل مواجهة المقاصة.

المصدر : مصر ناين