طارق العريان لأصالة فى عيد زواجهما أكملنا عاما من الحب والصداقة

احتفل المخرج طارق العريان بعيد زواجه الحادى عشر من زوجته النجمة أصالة، بصورة تجمعهما عبر حسابه على موقع تبادل الصور “إنستجرام”.

وكتب العريان تعليقا على الصورة قائلا: “اليوم عيد زواجنا..لقد أكملنا 11 سنةا من الحب والصداقة والمشاركة.. عيد زواج سعيد حبيبة قلبى”.

وتعتبر العلاقة القائمة بين المطربة أصالة نصرى والمنتج الفنى طارق العريان من العلاقات الزوجية الفريدة، فكلاهما نجح فى مجاله نجاحا كبيرا وتمكنا من توحيد جهودهما لإنتاج أعمال مشتركة بينهما تسببت فى رفع رصيدهما بالوطن العربى.



طارق العريان

المصدر : مصر ناين