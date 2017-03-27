أشخاص يختطفون عاملا ويتعدون عليه جنسيا لإبلاغه عن أحدهم

اختطف 5 أشخاص بناحية منشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية، “سنةل زراعى”، وقاموا بتوثيقه على شجرة بأرض زراعية، وتعدوا عليه جنسيا، وقاموا بتصويره، وذلك عقابا له عندما أعلن عن قيام أحدهم بسرقة علف من المزرعة التى يعمل بها.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير تأمين الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من “ر م ع” 27 سنة سنةل زراعى، ومقيم منشأة أبوعمر، يتهم فيه 5 أشخاص بالتعدى عليه جنسيا.

وكشفت التحقيقات التى باشرها أحمد محسن الشرقاوى مدير نيابة الحسينية، برئاسة المستشار محمد الديب، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى السنة لنيابات شمال الشرقية فى القضية رقم 885 لسنة 2017، قيام كل من، “أحمد ع ا” و”علاء ح ع” و”منصور ال م” و”حمادة ف م” و”فرح ف م” باختطاف المجنى عليه والذى يعمل “خفير خصوصى” بإحدى المزارع بمنشأة أبوعمر، وقيامهم بالتعدى عليه جنسيا، عقابا له على إبلاغه عن أحدهم بسرقة علف من المزرعة.

وقرر أحمد عبد المحسن الشرقاوى مدير نيابة الحسينية، حبس أحد المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار الأربعة الآخرين، وعرض المجنى عليه على الطب الشرعى.

المصدر : مصر ناين