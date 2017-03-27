نائب الرئيس الأمريكى ترامب ملتزم بنقل السفارة للقدس والدفاع عن إسرائيل

ألقى نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، خطابا حماسيا فى المؤتمر السنوى للجنة الشئون السنةة الأمريكية الالكيان الصهيونى ية (إيباك)، وتعهد باسم الإدارة الأمريكية بتطبيق أجندة سياسة مؤيدة لالكيان الصهيونى من دون تردد، والتى تشمل، على حد قوله، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

واصدر بنس فى كلمة له نشرها موقع “تايمز أوف الكيان الصهيونى “، إن رئيس الولايات المتحدة يولى اهتماما جديا فى نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب.

كما تطرق نائب الرئيس إلى ثلاث موضوعات رئيسية للسياسة الخارجية للإدارة الأمريكية وهى تعزيز العلاقات الأمريكية-الالكيان الصهيونى ية، منع طهران من الحصول على ترسانة نووية، والجرى وراء نحو اتفاق سلام شامل بين الكيان الصهيونى والفلسطينيين.

واصدر بنس، إن الرئيس ترامب أظهر أن أمريكا ملتزمة بأن الدفاع الالكيان الصهيونى ى غير قابل للتفاوض، وأضاف ليس الآن، وليس فى أى وقت كان. وشوف بنس أن القائد السنة للبلاد معنى فى إيجاد حل منصف وعادل للصراع الالكيان الصهيونى ى-الفلسطينى.

وأشار إلى جولة المحادثات الأخيرة بين مبعوث ترامب الخاص إلى المفاوضات الدولية جيسون جرينبلات ووفد الكيان الصهيونى ى – التى حاول خلالها جرينبلات التوصل إلى تفاهم حول المستوطنات وخلق ظروف لبدء مفاوضات.

المصدر : مصر ناين