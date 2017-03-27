بالصور أنصار أردوغان يحتشدون فى إسطنبول دعمًا للاستفتاء على

احتشد أنصار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، فى شوراع مدينة إسطنبول، للتعبير عن دعمهم له فى الاستفتاء على التعديل الدستورى الخاصة بنظام الرئاسى فى تركيا.

وبدأ تصويت الأتراك فى الخارج صباح اليوم الاثنين، في المطارات والبوابات الحدودية في تركيا وكذلك في البعثات الدبلوماسية التركية في بعض الدول الأوروبية.

وسيجرى الاستفتاء فى تركيا يوم الأحد 16 أبريل 2017،و سيصوت الناخبون على مجموعة من 18 تعديلًا مقترحًا على الدستور.



أعلام تركيا فى منتصف المؤيدون



رجل يحمل صور أردوغان وعلم تركيا



نساء أتراك



صور لأردوغان



مظاهرات مؤيدة لأردوغان

المصدر : مصر ناين