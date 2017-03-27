محافظ قنا يجتمع بأعضاء المجلس الإقليمى للسكان

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اجتماعا بأعضاء المجلس الاقليمى للسكان، بحضور عبد الرازق محمد مدير سنة المجلس القومى للسكان بقنا، وذلك لكشف أخر التطورات والمستجدات الخاصة بالقضية السكانية وكذلك مناقشة الخطط المقترحة فى مجال تنظيم الأسرة والسكان بالمحافظة .

واصدر بيان للمحافظة اليوم، إن المحافظ أكد خلال الاجتماع ضرورة الاهتمام بالمشكلة السكانية باعتبارها احدى أهم التحديات التى تواجهها الدولة، مشيرا إلى أن محافظة قنا وصل أعداد سكانها نهاية السنة الماضى إلى 3 مليون و210 ألف نسمة .

ووجه الهجان بعمل قوافل طبية لتنظيم الأسرة كل أسبوعين بمراكز وقرى المحافظة، لمواجهة الزيادة السكانية وتوعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة وتحديد النسل، مشيرا إلى أن القافلة السكانية التى نظمها المجلس القومى للسكان بقنا بمشاركة مديرية الصحة وكلية الطب بكلية جنوب الوادى نجحت فى الكشف عن 1260 سيدة بقرية القارة بمركز ابو تشت وتقديم العلاج ووسائل تنظيم الأسرة لهم بالمجان.

واشار محافظ قنا إلى ضرورة التنسيق التام بين كل الجهات المعنية بالقضية الى أن يمكن الاستفادة من أنشطة تلك الجهات فى التوعية بمخاطر قضية الزياده السكانية وتأثيرها على عجلة التنمية، مؤكدا على الاهتمام بالفئات المستهدفة خاصة السيدات بالقرى والنجوع.

المصدر : مصر ناين