إصابة أشخاص ببتر فى الأيدى بسبب مشاجرة لخلافات مالية بدمنهور

أصيب قبل قليل 5 أشخاص بجروح قطعية وبتر بالأيدى فى مشاجرة بشارع 23 يوليو دائرة قسم واجبة دمنهور لخلافات مالية.

كان اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة، تلقى إخطارا من المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور. وبالانتاصدر والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من “طرف أول” أحمد ش ا عاطل مصاب ببتر بكف اليد اليسرى، والسيد س ع “جزار”، وأحمد د ا سنةل مصابان بجروح قطعية متفرقة بالجسم، وطرف ثانى “محمد م ا ” ميكانيكى مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى وجميعهم يقيمون دائرة القسم لخلافات مالية بينهما، قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب بسلاح أبيض مما أدى لإصابتهم المشار إليها .

تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور وتحويلهما للمستشفى الجامعى بالإسكندرية للعلاج، وتم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة و(3) سكاكين، وبمواجهتهم قرروا بمضمون ما تقدم، وجار العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين