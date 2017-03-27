طرح لعبة باور رينجرز على نظامى أندرويد وiOS

بعد الإعلان عنها خلال شهر يناير الماضى، وصلت اليوم لعبة “باور رينجيرز” لمنصتى أندرويد وiOS حيث أصبح بإمكان المستخدمين تحميلها بكل سهولة، والتى تأتى تحت اسم Power Rangers: Legacy Wars.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فإن اللعبة متاحة بشكل مجانى على كل من منصتى التشغيل، ولكنها فى نفس الوقت تتيح للمستخدمين إجراء عمليات الشراء من داخل التطبيق للحصول على مزيد من المميزات، ويتضمن الإصدار الأول من اللعبة حوالى 30 شخصية مختلفة للعب من خلالها، إضافة إلى 4 ساحات قتالية.

كما تتيح اللعبة أيضا للمستخدمين اللعب مع أصدقائهم فى الوقت الحقيقى، جنبا إلى جنب من إمكانية تخصيص طرقة اللعب، حيث يسمح للاعبين لوضع استراتيجية، كما يمكن للمستخدم أيضا بناء بعض التحالفات مع أصدقائك حيث يمكنهم المشاركة والدردشة والتجارة، وبصرف النظر عن حقيقة كونها لعبة قتال متأعدادة اللاعبين، فإنها تشمل الإصدارات المحدثة من الشخصيات على أساس فيلم باور رينجرز الأحدث، ويمكن تحميلها كما يلى:

أندرويد

iOS

المصدر : مصر ناين