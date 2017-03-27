ميدو جابر حلم الاحتراف يراودنى

اصدر ميدو جابر صانع ألعاب الأهلى، إن حلم الاحتراف الخارجى مازال يراوده فى الفترة المقبلة، لكن ذلك لا يمنعه من التركيز حاليا فى مباريات فريقه المصيرية سواء بالدورى أو البطولة الأفريقية.

وأكد ميدو جابر، أن مباراة الداخلية المقرر لها 1 أبريل المقبل بالدورى، صعبة للغاية فى ظل موقف المنافس وسعيه للهروب من الهبوط للقسم الثانى.

وشدد على أن العروض التى تلقاها مؤخرا، لم يعرف بها إلا عن طريق وسائل الإعلام، فيما لم تتلق إدارة الأهلى أى عرض رسمى باستثناء الوحدة السعودى فى شهر يناير الماضى.

المصدر : مصر ناين