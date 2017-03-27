الطب الوقائى ببورسعيد لا صحة لانتشار مرض الجديرى المائى بين الأطفال

اصدر ت الدكتورة مروة حلاوة مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة ببورسعيد، إنه لا صحة لما تم تداوله حول انتشار مرض الجديرى المائى، مضيفى أنه تم استقبال حالتين فقط فى مستشفى التأمين الصحى وغياب بعض التلاميذ جاء من حرص أولياء أمورهم عليهم .

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الحالات المرضية بالمستشفيات لم تشهد أى معدلات إصابة ملفتة للفيروسات بين الأطفال، مشيرة إلى أن مديرية الصحة اتخذت كافة الإجراءات الصحية الوقائية وهناك زيارات ومشوفات مستمرة على كافة المدارس والمستشفيات .

المصدر : مصر ناين