بالصور أتراك الخارج يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور التركى

بدأ المواطنون الأتراك فى الخارج الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديل الدستورى الذى سيعقد داخل تركيا فى 16 أبريل، على نظام من شأنه أن يعزز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبدأ التصويت، الاثنين، فى المطارات والبوابات الحدودية فى تركيا وكذلك فى البعثات الدبلوماسية التركية فى بعض الدول الأوروبية.

ومن شأن التغييرات، التى اقترحتها النظام، التى يجرى التصويت عليها أن تمنح السلطة التنفيذية للرئاسة، وتلغى منصب رئيس الوزراء.

ويصر أردوغان، الذى دافع طويلا عن التغييرات، على أن الرئاسة القوية ستؤدى إلى ازدهار أكبر، فى الوقت الذى يخشى فيه منتقدوه أن تؤدى التغييرات إلى تركيز قدر كبير من السلطة فى يد الرئيس، دون الضوابط والتوازنات اللازمة.

ويعيش ما يقرب من 3 ملايين تركى ممن يحق لهم التصويت فى الخارج، نصفهم تقريبا فى ألمانيا.



استفتاء الأتراك في الخارج

أوراق التوصيت

طوابير الاستفتاء

استفتاء الأتراك في دول أوروبا

تركي يدلي بصوته

استفتاء تركيا

المصدر : مصر ناين