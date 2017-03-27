جلسة بين وزير الرياضة وأعضاء الجبلاية قبل ودية توجو

قرر خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، عقد جلسة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، قبل مباراة المنتخب الودية أمام توجو، المقرر لها بكره باستاد برج العرب، ضمن الاستعدادات للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

ومن المقرر أن يتوجه خالد عبد العزيز صباح غد الثلاثاء إلى محافظة الإسكندرية، فى جولة تفقدية لزيارة ومشوفة أعمال التطوير، التى تشهدها العديد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وتتضمن الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة، والتى يرافقه خلالها محمد سلطان محافظ الإسكندرية، لزيارة مشروع إنشاء الفرع الجديد لنادى الاتحاد السكندرى بمنطقة الغابة الترفيهية وتفقد أعمال إنشاء مجمع حمامات السباحة بنادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى، وكذلك تفقد أعمال تطوير إستاد الإسكندرية، بالإضافة إلى زيارة بعض مراكز الشباب، التى تشهد أعمال تطوير فى منشآتها المختلفة فى منطقة غرب الإسكندرية.

المصدر : مصر ناين