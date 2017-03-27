العاهل الأردنى يدشن حسابه الرسمى على تويتر

دشن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى حسابه الرسمى على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، وكانت أول تغريداته: “هنا عبدالله بن الحسين. أب لأسرة وخادم وطن. بسم الله وعلى بركة الله”.



الملك عبد الله

ونشر الحساب الرسمى للديوان الهاشمى الأردنى عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” فيديو للحظات الأولى للعاهل الأردنى على الموقع، مصحوبا بتعليق: “جلالة الملك عبدالله الثانى ابن الحسين ينشئ حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعى تويتر”.

من ناحية أخرى من المقرر أن يزور الملك عبد الله واشنطن بعد أيام من انتهاء القمة العربية لإجراء مباحثات مع المسئولين الأمريكين حول التحديات التأمينية المختلفة التى تواجه الدول العربية.

المصدر : مصر ناين