جامعة المنيا تفوز بالمركز الثانى فى مؤتمر المبادرات الطلابية بجامعة المنصورة

شاركت كلية المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الكلية ، فى المؤتمر الأول للمبادرات الطلابية بالجامعات المصرية، تحت شعار “أنت الحل” بكلية المنصورة، والذى يقام تحت رعاية وزير التعليم العالى والكشف العلمى وبمشاركة 16 كلية مصرية.

واصدر بيان للكلية اليوم، إن مجالات المبادرات تشمل “المجال الصحى والبيئي، المجال الاقتصادي، مجال الثقافة والفنون، المجال الاجتماعى والمرأة والطفل، المجال التعليمى، المجال السياسى والحقوقى، المجال الرياضى، المجال الإعلامى وشبكات التواصل، المجال الهندسى والتكنولوجى، مجال التعاون العربى والأفريقى”.

وأضاف الدكتور هانى فوقى العربى منسق سنة الأنشطة الطلابية ورئيس البعثة، أن الكلية فازت بالمركز الثانى من بين 16 كلية مشاركة فى مجال المبادرة الاجتماعية تحت عنوان “مشكلتى هى”.

وأشار إلى أن الكلية شاركت بـ 10 طلاب فى مبادرتين فى المجال الاجتماعى تحت اسم “مشكلتى هي” وتناولت مشاكل الطلاب بالجامعات وكيفية توصيل مشكلاتهم للقيادات، أما فى المجال التعليمى فقد شاركت الكلية فى مبادرة تحت اسم “طوق نجاة” تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب، وتمكينهم داخل المجتمع من خلال التوعية باستخدام السوشيال ميديا لخدمة الشباب ودعمهم وبث الطاقة الإيجابية لتجعلهم نماذج مشرفة لبلادهم.

المصدر : مصر ناين