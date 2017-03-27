منظمة الدول الأمريكية تبحث وضع فنزويلا السياسى وتخليها عن العضوية

اصدر ت صحيفة الناثيونال الأرجنتينة، إن منظمة الدول الأمريكية تكشف الوضع السياسى الراهن فى فنزويلا، فى جلستين استثنائيتين هذا الأسبوع، ما يجعله أسبوعا مقلقا بالنسبة لفنزويلا وللرئيس نيكولاس مادورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الدول الأمريكية أكدت أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا اليوم، الاثنين، واستقبال وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسى رودريجيز.

وسيعقد الاجتماع فى مقر الوكالة فى واشنطن فى غرفة سيمون بوليفار، كما سيتم بثه على الهواء مباشرة من خلال موقع وصفحة الفيسبوك الرسمية لمنظمة الدول الأمريكية.

ويعقد هذا الاجتماع بناءً على طلب وفد بفنزويلا، الجمعة، بعد أن أصبح معروفا أن منظمة الدول الأمريكية لن تظل صامتة أمام تدهور الأوضاع فى فنزويلا بهذا الشكل، وإصرار رئيسها لويس ألماجرو بأن فنزويلا ستتخلى عن عضويتها بالمنظمة، فى حال عدم إجراء انتخابات مبكرة هذا السنة.

المصدر : مصر ناين