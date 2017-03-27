وكيل وزارة الصحة بقنا يوجه بزيادة الأدوية بمستشفي قوص المركزى

وجه الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا ،بزيادة الأدوية بمستشفي قوص المركزى ،بعد شكوى بوجود نقص الأدوية خلال زيارته المفاجأة والدكتور أشرف الأحمر مدير الطب العلاجى بالمديرية لمستشفي قوص المركزى .

ومن جانبه أكد الدكتور عماد حمدى مدير إدارة العلاقات السنةة والأعلام بمديرية الصحة بقنا ،أن الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا ،قام بتفقد أعمال العيادة الخارجية و أقسام العيادات الخارجية، وصيدليات المستشفى و قسم العمليات والأقسام الداخليه وقسم الاشعة.

ووجه بتنظيم غرفة العمليات وتوفير جهاز أشعة تلفزيونية جديد ،لافتا إلى أن وكيل وزارة الصحة قام بفحص كافة الدفاتر بالمستشفي ،للتأكد من إلتزام إدارة المستشفي بتقديم الخدمة الطبية المطلوبة للمرضى ،وتوافر جميع الآدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بالمستشفى ،والتزام الأطباء والسنةلين وهيئة التمريض بالتواجد لخدمة المرضى .



جانب من الزيارة



وكيل الوزارة ومسئولى المستشفى



وكيل صحة قنا فى زيارة مفاجئة لمستشفي قوص المركزى (4)



وكيل وزارة الصحة فى جولة مفاجئة

المصدر : مصر ناين